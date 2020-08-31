В Киеве 4G провели еще на семи станциях метро

Покрыть сетью все станции планируют до конца 2020 года

В Киеве запустили 4G-связь еще на семи станциях метро и в тоннелях между ними. Теперь доступ к интернету будет у клиентов мобильных операторов "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell.

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Как сообщил оператор "Vodafone Украина", 4G появился на таких станциях: "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Палац Украина", "Палац Спорта", а также "Кловская" и "Печерская".

Вместе с теми станциями, которые были запущены ранее, 4G-сеть уже работает на 22 станциях из 46 подземных. Согласно опубликованной информации, покрыть 4G-сетью все станции метро планируется до конца этого года.

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Напомним, ранее мы писали, что запуск мобильного интернета стал возможен после того, как городской совет Киева утвердил соответствующий механизм. Власти приняли решение относительно оплаты за доступ к элементам инфраструктуры объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи и т.д.

Более подробно об этом читайте на сайте "Сегодня" в материале: "4G в Киевском метро: когда появится и сколько будет стоить".

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