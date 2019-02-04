В Киеве 5 февраля ограничат движение на двух мостах
Ограничения введут на Северном и Южном мостах в связи с ремонтом
В Киеве завтра, 5 февраля, будет частично ограничено движение транспорта по Северному и Южному мостам. Это связано с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия, сообщили в "Киевавтодоре".
Так, на Южном мостовом переходе движение ограничат с 11:00 до 17:00 в направлении Столичного шоссе.
На Северном мосту через Днепр ремонт будет проходить с 16:00 до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь, а также с 21:00 до 01:00 в направлении жилого массива Троещина.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Ранее столичные водители начали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей части Шулявского моста, из-за которых возникают аварии и огромные пробки. Жители шутят, что путепровод сам рассыплется еще до того, как его начнут демонтировать в рамках реконструкции. Реакция властей на критику последовала – в асфальте начали латать дыры.
Кроме того, ремонтируют в Киеве и два других моста – мост Патона и мост Метро. Так, мост Метро в Киеве обновят за 1,8 млрд гривен. На нем будут ремонтировать автомобильные проезды, тротуары и пролеты строений моста, работы займут 22 месяца.
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