В Киеве 5 февраля ограничат движение на двух мостах

Ограничения введут на Северном и Южном мостах в связи с ремонтом

Фото: Клуб Коренного Киевлянина / Facebook (архив).

В Киеве 5 февраля ограничат движение на двух мостах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/449/a29/5c5449a29e621.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/449/a29/5c5449a29e621.jpg 2019-02-04T18:38:00+02:00 Транспорт Ограничения введут на Северном и Южном мостах в связи с ремонтом

В Киеве завтра, 5 февраля, будет частично ограничено движение транспорта по Северному и Южному мостам. Это связано с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия, сообщили в "Киевавтодоре".

Так, на Южном мостовом переходе движение ограничат с 11:00 до 17:00 в направлении Столичного шоссе.

На Северном мосту через Днепр ремонт будет проходить с 16:00 до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь, а также с 21:00 до 01:00 в направлении жилого массива Троещина.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее столичные водители начали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей части Шулявского моста, из-за которых возникают аварии и огромные пробки. Жители шутят, что путепровод сам рассыплется еще до того, как его начнут демонтировать в рамках реконструкции. Реакция властей на критику последовала – в асфальте начали латать дыры.

Кроме того, ремонтируют в Киеве и два других моста – мост Патона и мост Метро. Так, мост Метро в Киеве обновят за 1,8 млрд гривен. На нем будут ремонтировать автомобильные проезды, тротуары и пролеты строений моста, работы займут 22 месяца.

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