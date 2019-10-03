В Киеве 5 октября временно перекроют Крещатик

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5 октября с 19:00 до 20:00 на Крещатике ограничат движение во время открытия Киевского международного фестиваля театров кукол "pUp.pet", сообщает КГГА.

Движение всех транспортных средств ограничат на участке от Европейской площади до пересечения улиц Крещатик и Михайловской. Откроет марафон праздничное шествие, которое состоится по маршруту: ул. Крещатик, 4 – Майдан Незалежности – ул. Крещатик, 36.

С 20:00 до 22:00 продлится уличное представление-феерия на ул. Крещатик, 36.

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Напомним, что II и Киевский международный фестиваль театров кукол "pUp.pet" будет проходить в столице с 5 по 9 октября и соберет участников из 18 стран мира. Со своими лучшими спектаклями в Киев приедут театральные коллективы Беларуси, Бельгии, Грузии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Колумбии, Литвы, Германии, Польши, Сербии, Венгрии, Украины, Франции, Хорватии, Швеции и Японии.

Киевляне и гости столицы смогут посмотреть более 20 спектаклей, которые пройдут на сценах четырех театров.

Напомним, в Киеве остаются считанные дни до открытия новой выставки на Певческом поле. В этом году традиционный Фестиваль хризантем будет посвящен звездам. "Цветочные созвездия" из более 20 тысяч цветов начнут встречать гостей уже с пятницы, 4 октября. Ну а пока зеленые хозяйства города делятся фотографиями процесса создания уникальных клумб.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду имени академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения.

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