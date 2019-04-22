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В Киеве автохамов зажали делиниаторами

Сегодня, 09:52

Водители паркуются прямо возле мусорных контейнеров, а люди против парковок возле своих домов

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Прошло три месяца с начала установки в Киеве делиниаторов (ограничительных столбиков) для борьбы со стихийной парковкой автотранспорта. "Сегодня" узнали, справляются ли они со своей функцией и довольны ли новшеством киевляне. 

Первые ограничительные столбики установили 4 февраля на углу улиц Бассейной и Крутого спуска на Бессарабской площади. Из-за огромного скопления машин здесь пешеходы не могли перейти дорогу. Теперь, даже в рабочий день, движение здесь организовано правильно — машины проезжают, не образуя тянучки. На улице Шота Руставели с помощью делиниаторов предотвратили незаконную парковку на полосе общественного транспорта. Правда, не все жители улицы довольны нововведениями.

"Хорошо, что отделили столбиками полосу общественного транспорта, но теперь водители паркуют свои авто прямо на тротуаре возле наших домов", — жалуется местная жительница Виталина Лупаренко. 

В середине февраля столбики появились на площади Победы. Раньше островок безопасности возле отеля "Лыбедь" был забит припаркованными авто, что ухудшало обзор и часто вызывало ДТП. Теперь в этом месте стихийной парковки нет. А в конце марта делиниаторами оградили островок безопасности на пересечении улицы Гаврилишина и проспекта Победы, где автохамы парковали свои авто прямо посреди проезжей части. Сейчас парковаться можно у открывшегося ТЦ. 

Коммунальщики оградили дорожными столбиками островок безопасности на площади Льва Толстого, который за последние годы стал любимым местом парковки автохамов. Сейчас, несмотря на интенсивное движение транспорта, возможность парковки в этом месте исключена. Однако водители жалуются, что альтернативы для стоянки авто в этом месте нет.

"Где нам парковать свои авто? На островках нельзя, на тротуарах тоже. А паркомест очень мало", — сетует таксист Петр Рыбка.

С помощью делиниаторов борются с нарушителями и на небольших улицах. Например, на ул. Вячеслава Липинского, 1, их установили вокруг мусорных контейнеров — местные жители парковались возле них и мешали вывозу мусора.

В КП "Центр организации дорожного движения" нам пояснили, что ограждения устанавливают не планово, а исходя из жалоб и пожеланий пешеходов и водителей. В планах на ближайшее время — установка делиниаторов на улицах Евгения Коновальца и Тверской. 

Ранее сообщалось, что в рамках парковочной революции в Киеве скоро начнут свою работу инспекторы по парковке. В КГГА анонсировали запуск такой инспекции еще в прошлом году, тогда планировали набрать 90 человек. Но сейчас на улицах в тестовом режиме работают всего восемь человек, поиск остальных продолжается. Да и нарушителей инспекторы пока не штрафуют, а лишь разъясняют им суть нарушений. Работают в трех районах — Шевченковском, Печерском и Голосеевском. В инспекторы особо не рвутся из-за низкой зарплаты. Она составит 4800 грн, а не обещанные ранее 10 тысяч.

Напомним, в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.


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Тег транспорт, Киев, парковка, делиниаторы

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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