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В Киеве центральные станции метро могут изменить работу: названа причина

2 марта, 16:40

Наталья Руда

Возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров трех станций

В Киеве во вторник, 3 марта, столичная подземка может изменить работу в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 19:30) между командами "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка). Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, ранее на станции метро "Оболонь" женщина упала на рельсы и погибла. В связи с инцидентом поезда курсировали на синей ветке только от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". Станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" были закрыты.

При этом видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где шел ремонт, люди каждое утро чуть не сбивают друг друга с ног. В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.

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Киев метро футбол

Источник: Сегодня

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