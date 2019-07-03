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В Киеве частично ограничат движение на развязке моста Патона

3 июля, 10:58

Дорожники будут снимать верхний слой асфальта в ночь на 5 июля

Фото: Олег Стельмах
Фото: Олег Стельмах.

В Киеве на правобережной развязке моста им. Патона (турбине) начинается ремонт покрытия, в связи с чем движение на ней будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"Основные работы будут выполнять ночью. Так, с 20:00 4 июля до 8:00 5 июля дорожники будут снимать верхний слой асфальта на съезде с бульвара Дружбы народов на Надднепрянское шоссе (съезд в направлении Выдубичей). В это время движение транспорта будет частично ограничено", – говорится в сообщении.

Напомним, что до конца года полностью перекрыли движение на половине путепровода на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"), ведущей в сторону центра города. 

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.


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Тег транспорт, Киев, мост

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