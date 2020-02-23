В Киеве частично перекроют путепровод недалеко от Южного моста

В Киеве на месяц частично перекрыли путепровод на пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской. Об этом сообщили в "Киевавтодоре".

Так, с 22 февраля и до 22 марта будет частично ограничено движение на пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской. В коммунальной корпорации, что на путепроводе (выезде с улицы Бойчука в направлении Южного моста) начали ремонт деформационных швов.

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Отмечается, что работы продлятся в два этапа: первый – до 7 марта, второй – до 22 марта. Во время работ движение частично будет ограничено.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве устал еще один мост – от путепровода на Телиги отвалился кусок бетона. Кусок бетона повредил автомобиль Suzuki , который как раз под ним проезжал по улице Елены Телиги. Камень разбил ветровое стекло, повредил капот и крышу автомобиля.

А тем временем в Украине на ремонт дорог планируют потратить почти в пять раз больше, чем в прошлом году. Так, если в 2019 году на строительство дорог выделяли 25 миллиардов гривен, то в этом – вплоть до 113 миллиардов. Починить планируют 6500 километров дорожного полотна. Читайте подробней, где находятся самые плохие дороги в Киеве, и как их будут ремонтировать.

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