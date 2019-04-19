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В Киеве частично перекроют Северный мост

Сегодня, 11:11

Ограничения движения предусмотрены только на один день – с 10:00 до 20:00 в субботу, 20 апреля

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве частично ограничат движение транспорта на Северном мосту, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В субботу, 20 апреля, с 10:00 до 20:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на Северном мосту через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта в местах выполнения работ в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Водителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, что с 23:00 19 апреля до 4:00 22 апреля частично ограничат движение транспорта на Южном мосту в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе. Также до 28 апреля на Южном мосту частично ограничено движение с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

При этом в столице действуют частичные ограничения движения транспорта по проспекту Победы в районе Шулявского моста. Сейчас из восьми полос работает четыре: две по направлению в центр города и две — из него. При этом ограничения движения по проспекту полностью хотят ввести по ночам с 17 по 20 апреля с 23:00 до 6:00. 

Также мы писали, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег транспорт, Киев, ремонт дорог, Северный мост

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