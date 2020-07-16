В Киеве частично перекроют съезды с Шулявского моста: названа причина и сроки

В Киеве с 17 по 20 июля частично перекроют движение на съездах с Шулявского путепровода, сообщает КГГА со ссылкой на КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

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Ограничения вводят в связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

В частности, дорожные работы пройдут:

на съезде с проспекта Победы на ул. Довженко – с 9:00 17 июля до 7:00 20 июля;

на съезде с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы – с 15:00 17 июля до 7:00 20 июля.

Коммунальщики просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Напомним, до конца лета столичные власти обещали выкупить и демонтировать здание цеха №5 завода "Большевик" и построить там съезд с нового Шулявского моста.

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Отметим, движение по новому Шулявскому мосту открыли не так давно. 25 марта,на путепроводе начали асфальтировать съезд для автотранспорта на проспект Победы в сторону Святошина, а движение троллейбусов возобновили с 1 апреля. На данный момент еще продолжаются работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.

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