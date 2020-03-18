В Киеве частично перекрыли дороги на ремонт

Работы проходят на двух объектах с 18 по 20 марта

В Киеве, несмотря на карантин, проходит дорожный ремонт на двух локациях. По данным корпорации Киевавтодор, работы проходят 18-20 марта, в связи с ними будет частично ограничено движение.

Тат, ремонт асфальта сейчас проходит на перекрестке проспекта Глушкова с улицей Конева. Здесь ограничения действуют 18 марта до 20:00 и 19 марта – с 7:30 до 10:00 20 марта.

Также дорожники Голосеевского района проводят текущий ремонт покрытия на ул. Луценко. Сегодня, 18марта, движение ограничат до 20:00. А 19 марта – с 7:30 до 10:00 следующего дня, 20 марта. Дорожная корпорация уточняет, что ограничения будут действовать на одной полосе.

Реклама

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Украине создали интерактивную карту дорог, на которой будут отображаться участки трасс, где ожидается ремонт, а также можно следить за текущим состоянием путей сообщения.

В тренде Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве

А недавно начался самый масштабный ремонт дорог в истории Украины за весь период независимости. Планы грандиозные – власть обещает восстановить 4 тысячи километров трасс как международного, так и местного значения. Сейчас 95% всех дорог страны в неудовлетворительном состоянии – их покрытие часто разрушает перегруженный транспорт. Восстановление трасс началось в 18 областях.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама