В Киеве до конца месяца ограничат движение на улице Заболотного

Также будет ограничен проезд на улицах Пушкинской и Шота Руставели

В Киеве с 00:00 18 мая до 20:00 31 мая ограничат движение на улице Заболотного в связи с завершающим этапом капитального ремонта. Об этом сообщает "Киевавтодор".

С 18 по 23 мая дорожники будут работать в направлении Одесской площади. А с 24 по 31 мая – в сторону Столичного шоссе.

Во время работ движение будет частично ограничено.

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Также с 8:00 16 мая до 18:00 17 мая при благоприятных погодных условиях будут укладывать верхний слой асфальтобетона на улице Шота Руставели между улицами Саксаганского и Бассейной.

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На время ремонта с улицы временно убрали делиниаторы, которые отделяли полосу для движения общественного транспорта. Их смонтируют на место после завершения работ. Во время работ движение частично ограничено.

Также частично ограничат движение с 7:00 16 мая до 7:00 18 мая на улице Пушкинской. На участке между улицами Льва Толстого и Богдана Хмельницкого будут наносить разметку.

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Напомним, что со смягчением карантина в Киеве несколько дней подряд наблюдались масштабные пробки.

Отметим, что с 18 мая в столице будет ограничен въезд грузовиков.

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