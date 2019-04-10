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В Киеве до конца месяца ограничат движение по центральной улице

Сегодня, 09:50

На улице Федорова в Печерском районе будет проводиться реконструкция

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
В Киеве до конца месяца ограничат движение по центральной улице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/708/9e0/5ca7089e080b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/708/9e0/5ca7089e080b0.jpg Транспорт На улице Федорова в Печерском районе будет проводиться реконструкция

В Киеве с 10 по 30 апреля частично ограничат движение транспорта на улице Ивана Федорова в Печерском районе, сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"С 10 по 30 апреля в связи с реконструкцией улицы Ивана Федорова на участке от ул. Большой Васильковской до ул. Предславинской будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что в столице до 23:00 28 апреля частично ограничено движение транспорта в связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе. Также в марте было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж.


Ранее мы также сообщали, что мост Метро через Днепр также в процессе капремонта, на мосту через Русановский пролив осуществляют монтаж тротуаров и усиление пролетных строений. В этом году планируется капремонт Борщаговского путепровода, проводится реконструкция Шулявского путепровода и строительство Подольско-Воскресенского моста.

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Тег Киев, дорога, Печерский район

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