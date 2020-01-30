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В Киеве две легковушки устроили транспортный коллапс на Подоле

30 января, 19:50

На конечной остановке застряли более 20 трамваев

Фото: Alina Kostiuchenko

Фото: Alina Kostiuchenko

В Киеве из-за ДТП возле дома по улице Межигорской, 9, останавливалось движение трамваев №11, 12, 16, 19 в направлении Пущи-Водицы.

На место вызывали полицию. По словам очевидев, в ДТП столкнулись две легковушки, одна из них – из службы такси. В заторе на Контрактовой площади остановились более 20 трамваев. Трамваи, ехавшие на Контрактовую, высаживали пассажиров возле Подольского депо на ул. Кирилловской.

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Спустя около часа после ЧП курсирование трамваев возобновили, но с отклонением от графика.

Напомним, в Киеве на Куреневке произошло серьезное ДТП – легковушка Volkswagen Polo влетела под движущийся трамвай. Движение по колеям приостановили. Авария случилась около 22:30 29 января на улице Кирилловская, 160. Как рассказали копы, за рулем авто была девушка и она "не предоставила преимущество движения трамваю". В итоге – передняя часть легковушки влетела прямо под колеса трамвая.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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авария ДТП трамвай трамваи подол контрактовая площадь Межигорская

Источник: Сегодня

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