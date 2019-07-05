В Киеве еще семь парковок передадут в эксплуатацию через аукционы: цена лота от 6,50 грн

Торги через систему электронных торгов ProZorro намечены на 9 июля

Фото: Pixabay

Власти Киева выставили на продажу право пользования площадками для парковки: улица Малиновского, 4-а, проспект Курбаса, 8, ул. Героев Севастополя, 42, проспект Победы, 53, ул. Курская, 13-б, в, е, проспект Глушкова, 12-а, проспект Бажана, 3-а.

Торги через систему электронных торгов ProZorro намечены на 9 июля. Начальная цена лота 6,50 грн.

Напомним, столичным водителям уже через несколько дней придется тщательно следить, правильно ли они припарковались. Напомним, в сентябре 2018 года приняли изменения в закон о парковке, где право штрафовать автохамов получили муниципальные инспекторы. Но для того, чтобы они заработали в столице, Киевраде и КГГА нужно было утвердить соответствующие подзаконные акты. Дело уже на финише, и первые 10 инспекторов из 90 необходимых вышли на работу. "Сегодня" подежурили вместе с ними.

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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