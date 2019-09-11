В Киеве эвакуаторы "собирают урожай" машин возле школ: где потом искать свое авто

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Новый учебный год "заблокировал" подъезды ко многим школ: родители, которые переживают, чтобы их детям не пришлось идти лишних 200 метров до учебного заведения, паркуют свои авто как попало, жалуются киевляне. На эту проблемы стали обращать внимание и инспекторы по парковке, пишет "Вечерний Киев".

В итоге, недавно в центре города несколько таких машин отправили на штраф-площадку.

"Инспекторы по парковке отработали хаотические парковки возле столичных школ. В частности, парковку на тротуаре и на проезжей части во втором ряду. Помните: если Ваш автомобиль препятствует движению или несет угрозу безопасности пешеходов, то это дает полномочия инспекторам по парковке совместно с патрульной полиции Киева эвакуировать Вашего "коня" на штрафплощадку", – сообщил начальник столичной инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Вернуть транспортное средство можно только после уплаты штрафа. Кроме того, нарушители должны оплатить и стоимость услуги по транспортировке и хранению авто на штрафплощадке.

"Европейский опыт свидетельствует, что решение вопроса с хаотической парковкой – прежде всего, в интересе населения соблюдать правила дорожного движения. Со стороны инспекции – это четкий контроль за выполнением правил парковки в разрешенных местах, штрафы за их нарушение и эвакуация. Итак, вывод прост: заботиться о комфорте города нужно вместе", -говорит начальник столичной инспекции.

Напомним, если ваш автомобиль эвакуирован в Киеве – то нужно обратиться по трем адресам:

В управление патрульной полиции в Киеве (ул. Народного Ополчения, 9). Здесь Вы забираете постановление и другие документы. В ГП МВД Украины "Информ-Ресурсы" (ул. Митрофана Довнар-Запольского, 8). По этому адресу проводите необходимые оплаты. Дальше – за автомобилем. Он сохраняется на одной из штрафплощадок ГП "Информ-Ресурсы", на какой именно – сообщает ГП.

Напомним, в городе началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить. Кстати, сам реестр админнарушений пока работает в тестовом режиме, но скоро должен пройти регистрацию в Минюсте. В инспекции заверяют, что получат полный доступ к этой базе уже к концу августа.

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" сообшали, что в Украине разрешат размещение парковок на крышах общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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