В Киеве фуникулер закрывали для пассажиров

В Киеве в воскресенье, 11 ноября, фуникулер закрыли для пассажиров. Об этом сообщается на странице в Facebook КП "Киевский метрополитен" со ссылкой на Киевпасстранс.

Отмечается, что фуникулер закрыт из-за технических причин.

"Друзья! Фуникулер закрыт для пассажиров с техпричин, сообщают в Киевпасстранс. Пожалуйста, спланируйте маршруты", – говорится в сообщении.

Около 15.50 появилось сообщение о возобновлении движения.

Напомним, со времен 1905 года, когда был запущен столичный фуникулер, он пережил несколько масштабных реконструкций. В том числе – четыре замены вагонов.

Разговоры о необходимости в проведении масштабной реконструкции столичного фуникулера ведутся уже давно. Этот транспорт, как говорят в мэрии, за последнее время стал пользоваться колоссальной популярностью. Например, лишь за год Киевский фуникулер перевозит до семи млн киевлян и гостей города.

В будущем, при реконструкции, столичный фуникулер получит новые вагоны европейского образца — с кондиционерами и прозрачной крышей. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, добавив, что новые вагоны будут отвечать европейским требованиям безопасности и комфорта.

По словам градоначальника, заменит старый подвижной состав фуникулера, который эксплуатируется уже более 30 лет, австрийская компания.