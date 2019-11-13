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В Киеве "героев парковки"стали наказывать наклейками с лосем

13 ноября, 10:36

Нарушители проявили себя на улице Регенераторной в Днепровском районе

Фото: Константин Андриюк/Facebook

Фото: Константин Андриюк/Facebook

В Киеве автомобили нарушителей правил парковки "украсили" наклейками с изображением лося. Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Facebook автоэксперт Константин Андриюк.

В частности, "герои парковки" проявили себя на улице Регенераторной в Днепровском районе, перегородив дорогу к дому местным жителям и запарковавшись на пешеходном переходе.

Фото: Константин Андриюк/Facebook

Фото: Константин Андриюк/Facebook

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Фото: Константин Андриюк/Facebook

Фото: Константин Андриюк/Facebook

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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Неоднократно был наслышан об активной общине ЖК "Комфорт Таун" в плане их борьбы за культуру парковки. И вот теперь получил подтверждение", – прокомментировал фото Андриюк.

Напомним, в городе началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить. Кстати, сам реестр админнарушений пока работает в тестовом режиме, но скоро должен пройти регистрацию в Минюсте.

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на крышах общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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транспорт Киев герой парковки

Источник: Сегодня

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