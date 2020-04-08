В Киеве хотят запустить новые автобусы: в планах – маршрут с ДВРЗ до метро

В проекте Генерального плана Киева предусмотрено строительство новой дороги из жилого массива ДВРЗ, который всегда страдал от неудовлетворительного транспортного сообщения, сообщает КГГА.

Также по новой дороге планируют запустить автобусный маршрут, благодаря которому до ближайшего метро можно будет добраться минут за 10. Об этом сообщили в коммунальной организации "Киевгенплан".

"Проект Генплана предусматривает расширение автобусной сети, прежде всего, в районах новой застройки и на перспективной магистральной сети (91 км), выделение отдельных полос движения автобусов на магистральной сети и строительство двух новых автобусных парков в районах Совки и Позняки", – сообщил начальник "Киевгенплана" Сергей Броневицкий. В тренде Ужесточение карантина в Киеве: какие магазины могут работать и как (список)

Ранее мы сообщали о том что новый Генплан предусматривает расширение сети троллейбусов на левом берегу города. Также мэр Киева Виталий Кличко поручил до 2023 года построить трамвайную линию от улицы Старовокзальной до станции столичного метрополитена "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь в Шевченковском и Печерском районах. Речь идет о продлении линии скоростного трамвая до центра.

А еще в Киеве в 2020 году будет проведена оптимизация трамвайного движения Днепровского и Дарницкого районов. Как еще планируют обновить транспорт столицы – смотрите в сюжете "Сегодня":

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