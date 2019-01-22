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В Киеве из-за Дня Соборности изменятся маршруты общественного транспорта

Сегодня, 08:31

Откорректированы маршруты троллейбусов и автобусов

Фото: Людмила Князьская-Ханова, Сегодня
В Киеве из-за Дня Соборности изменятся маршруты общественного транспорта //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6b8/7bd/5c46b87bdd188.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6b8/7bd/5c46b87bdd188.jpg Транспорт Откорректированы маршруты троллейбусов и автобусов

В связи с празднованием во вторник, 22 января, Дня Соборности и проведением массовых мероприятий, будет временно ограничено движение наземного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс".

Так, будут откорректированы маршруты троллейбусов №№ 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 93Н и 94Н. Изменятся на время и маршруты автобусов №№ 24, 114 и 118.

С 6:30 до 11:00 предусмотрена отмена остановки "Университет" на улице Владимирской для троллейбусов маршрутов № 5, 7, 8, 17, 93Н, 94Н. С 08:00 до 11:00 предусмотрена отмена остановки "Европейская площадь" на нечетной стороне улицы Грушевского для автобусов № 24 и №114.

Троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94Н будут курсировать от улицы Белицкой, улицы Чернобыльской, улицы Смелянской, площади Космонавтов и проспекта Леся Курбаса соответственно к улице Тараса Шевченко по действующему маршруту, а далее – улица Леонтовича – Богдана Хмельницкого – Пирогова – Тараса Шевченко и дальше по действующей трассе.

Движение троллейбусов маршрута № 6 организуют от Минского массива до станции метро "Лукьяновская", а троллейбусов №16, 18 – от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Автобусы №24 будут ездить от Национального музея истории Украины во Второй Мировой войне до Европейской площади. Движение автобусов маршрута №114 организуют на двух участках: от улицы Милославской до Европейской площади и от Центрального железнодорожного вокзала к улице Симона Петлюры – улица Тараса Шевченко – Леонтовича – Богдана Хмельницкого – Пирогова – Тараса Шевченко – Петлюры – Центральный железнодорожный вокзал.

Движение автобусов маршрута № 118 организуют от станции метро "Черниговская" до улицы Бассейной по действующему маршруту, а далее – улица Крещатик – Богдана Хмельницкого – Пирогова (в обратном направлении улица Леонтовича) – Тараса Шевченко и дальше по действующему маршруту.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве в День соборности объединят два берега Днепра. Акция началась сегодня около 7:30 утра. В ней принимают участие все желающие, общественные деятели и журналисты.

Как известно, День соборности – государственный праздник Украины. 22 января 1918 года был подписан IV универсал Украинской центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР, а ровно год спустя в Киеве на Софийской площади был провозглашён Акт воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР).

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