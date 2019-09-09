В Киеве из-за электронного билета сократят кондукторов, а контролеров станет больше

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Из-за внедрения автоматизированной системы оплаты проезда КП "Киевпастранс" избавляется от кондукторов. Сейчас решается судьба больше тысячи человек. "Сегодня" выяснили, что будет с персоналом предприятия и что думают об изменениях сотрудники и пассажиры.

Напомним, 30 октября завершается тестовый период е-билета, и общественный транспорт столицы полностью переходит на автоматизированную систему оплаты проезда. С 1 ноября 2019 оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только по безналу — с помощью синей карточки Kyiv Smart Card, разовых билетов с QR-кодами, приложений на телефоне и банковской картой (последний способ в автобусах, троллейбусах и трамваях еще тестируют и обещают запустить с 1 ноября). Льготники регистрируются с помощью "Карточки киевлянина". Школьникам обещают выдать электронные ученические, чтобы и дальше они могли ездить бесплатно.

Таким образом, кондукторы, которые годами продавали талончики в салонах, скоро станут не нужны. "За бортом" оказываются почти 1100 человек.

"Каждому кондуктору мы в течение года предлагали и предлагаем альтернативные и соответствующие квалификационному уровню позиции в компании. И не только в нашей, но и в смежных из транспортной сферы, например, в "Киевтранспарксервисе". Год этим вопросом у нас занимается подразделение Учебно-курсовой комбинат, на который возложена ответственность за качественную переподготовку всех желающих коллег освоить новую профессию, например, водителя или контролера. Все наши кондукторы своевременно в законном порядке предупреждены о сокращении, им уже предложены вакантные должности", — заявил гендиректор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.

Также он отмечает, что тем, кто решит уволиться, заплатят выходное пособие.

Многим кондукторам предлагают идти в контролеры.

"Сегодня на предприятии "Киевпастранс" есть потребность в 600 контролерах. Со временем их количество может еще увеличиться", — отмечают в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Для сравнения, еще в начале года в КП работало 130 контролеров. Но потянут такую напряженную работу не все — большинство кондукторов уже довольно почетного возраста.

"Может, молодые и согласятся. А пенсионеры разойдутся по домам. Не каждый выдержит ежедневные скандалы и конфликты, а их точно станет больше. Я не смогу, пойду внуков нянчить", — признается одна из кондукторов.

Киевляне уже озвучивают разные мнения.

"До сих пор никто так и не пояснил, как валидировать Kyiv Smart Card, если "висишь" в забитом автобусе возле дверей. Сомневаюсь, что транспорт станет ездить чаще и в нем станет просторнее. Передавать по рукам карточку, которая стоит 50 гривен и на которой записаны поездки еще на 300 гривен? Нет уж, увольте! А если кто-то положит ее себе в карман!" — говорит жительница Деснянского района Ирина Борисюк.

"Мне нравится е-билет, и у кондукторов давно талоны не покупаю — так что для себя проблемы не вижу. Но жаль гостей, которые приезжают в Киев на день-два. Уверен, не многие из них знают, как платить по-новому за проезд. С ними точно будут проблемы", — считает киевлянин Алексей Прохорчук.

У властей осталось всего чуть больше месяца, чтобы дать четкие ответы на все вопросы пассажиров.

Напомним, что ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Также читайте результаты проверки "Сегодня" внедрения новой системы оплаты проезда на самом деле.

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