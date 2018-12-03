В Киеве из-за футбола могут изменить работу метро

Сегодня, 17:10

После окончания матча три станции могут закрыть на вход

В Киеве из-за футбола могут изменить работу метро
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве сегодня вечером, 3 декабря, возможны изменения в работе столичного метрополитена, сообщает пресс-служба подземки.

Это связано с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Черноморец" (Одесса).

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения безопасности перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, матч начнется в 18:30.

Ранее, 28 ноября, в Киеве в вечерний час пик наблюдалось огромное столпотворение на станции метро "Лукьяновская". Сотни людей стояли в фойе, пытаясь пройти через турникеты на станцию.

Утром в среду, 28 ноября, в час пик было приостановлено движение поездов в метро на Святошинско-Броварской линии. В пресс-службе "Киевского метрополитена" сообщили, что остановка движения произошла по техническим причинам.

Очевидцы отметили, что пассажиров высадили на станции метро "Крещатик" и объявили, что поезд дальше не поедет. Кроме того, вход на станцию "Крещатик" закрыли, а граждан попросили воспользоваться наземным транспортом. Также была закрыта станция метро "Вокзальная".
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Источник:

"Сегодня"

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