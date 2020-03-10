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В Киеве из-за футбола могут ограничить работу метро

10 марта, 21:56

Мила Князьская-Ханова

Ограничения возможны вечером 11 марта, чтобы обеспечить безопасную перевозку болельщиков

11 марта в Киеве возможны некоторые изменения в работе столичного метро. Это связано с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия), сообщили в метрополитене.

Отметим, что матч начнется в 19:30. После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Киевский метрополитен извиняется за возможные временные неудобства", – отметили в подземке.

Отметим, что в часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой и не упасть, надо знать, как правильно двигаться. Как єто делать – смотрите в сюжете "Сегодня".

Ранее видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где шел ремонт, люди каждое утро чуть не сбивали друг друга с ног.

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Киев метро льва толстого дворец спорта Киевский метрополитен Олимпийская

Источник: Сегодня

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