В Киеве из-за масштабного марафона перекроют ряд центральных улиц

В столице 12 мая на полдня перекроют движение на участках ряда центральных улиц

Благотворительный забег состоится в Киеве 6 мая.

В Киеве 12 мая состоится масштабный забег – ІV Kyiv Euro Marathon. В связи с проведением мероприятия будет запрещено движение всех видов транспортных средств с 08:00 до 15:30 по маршруту забега. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Марафон пройдет по маршруту: старт с улицы Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский") – улица Саксаганского – площадь Победы – проспект Победы (нечетная сторона) до пересечения с переулком Полевым – разворот (проспект Победы, 45) – проспект Победы – площадь Победы – улица Саксаганского – улица Большая Васильковская – разворот на перекрестке с улицей Джона Маккейна (улица Ивана Кудри) – улица Большая Васильковская – улица Жилянская – финиш на улице Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский")", – говорится в сообщении.

В 2019 году главной целью забега является празднование дней Европы в Украине, демонстрация приверженности общим ценностям всех стран континента, привлечение киевлян к активному образу жизни.

В забеге будут участвовать более трех тысяч бегунов из разных стран мира. В этом году участников ждут обновленная скоростная трасса и дистанции для любого уровня подготовки: 6 км, 12 км, полумарафон, марафон, командная марафонская эстафета и детские забеги. Еще одно новшество – соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 6 км. На финишировавших всех дистанций ждут памятные медали, дизайн которых тематически продолжает медали предыдущих лет.

Ранее мы писали, что в Киеве прошел необычный винный забег – на пути бегунов было несколько остановок для "подзарядки" бокалов.

Также сообщалось, что в Харькове прошел VI Харьковский Международный марафон. Как сообщили в мэрии, по центральным улицам города пробежало около 11 000 спортсменов, среди которых были представители 18 стран, среди которых Германия, Кения, Греция, США, Саудовская Аравия, Турция, Марокко.

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