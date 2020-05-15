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В Киеве из-за масштабных пробок ограничивают въезд грузовиков

15 мая, 12:08

Наталья Руда

Ограничения начнут действовать с 18 мая

В Киеве с понедельника, 18 мая, ограничат въезд грузовых автомобилей в город. Об этом в ходе брифинга 15 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу. Итак, с 18 мая ограничения будут действовать утром – с 7:00 до 10:00. И вечером – с 17:00 до 20:00", – сказал Кличко.

По словам мэра, это разгрузит столичные дороги в часы пик. При этом ограничения будут действовать до полного восстановления работы общественного транспорта, "когда на дорогах города станет меньше частного транспорта".

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Напомним, с 12 мая в Киеве ослабили карантин, однако глобально это не коснулось общественного транспорта – людям по-прежнему требуется для проезда специальный билет, а метро закрыто. Это привело ко взлету цен на такси и масштабным пробкам.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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транспорт Киев пробки Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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