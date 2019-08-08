В Киеве из-за непогоды произошло более 15 ДТП, город сковали пробки

В Киеве в четверг наблюдаются тянучки в связи с разгулявшейся непогодой. Согласно данным Google Maps, в городе зафиксировано более 15 аварий.
В частности усложнено движение на Столичном шоссе и на Китаево. Несколько аварий произошло на Саперно-Слободской, в тянучках застыл в сторону Правого берега Южный мост.
Также не лучше ситуация на Голосеевском проспекте и на бульваре Дружбы народов.
Дарницкий мост и мост Патона свободны, однако на мосту Метро есть пробки в сторону Левого берега.
Вместе с тем, в центре наблюдается большая концентрация ДТП.
Отметим, что пробки также на проспекте Леся Курбаса, на Софиевской Борщаговке, а также по направлению в сторону Чаек.
Как уже сообщалось ранее, в результате сильного ветра и дождя в столице повалены деревья, есть подтопления. Некоторые из них упали на проезжую часть и автомобили, заблокировав движение транспорта. По данным ГУ ГСЧС в столице, подобные ЧП произошли на улицах Бойчука, Тепловозной, Лесной, Русановском бульваре, Чудновского. На данный момент спасатели ликвидируют последствия стихии.
Напомним, что в июле столицу дважды накрывали сильные дожди. В результате непогоды были затоплены несколько улиц, повалены деревья и заблокировано движение транспорта.
Также новости "Сегодня" писали, что июль, по данным метеорологов, был контрастным месяцем.
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