Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В Киеве из-за пассажира без маски задерживаются трамваи

28 августа, 10:55

Наталья Руда Наталья Руда

Задерживается движение трамваев №14, 15

В Киеве вернули контроль за масочным режимом в общественном транспорте. Так, в пятницу, 28 августа, из-за пассажира без маски задерживается движение трамваев на Отрадном.

Реклама

Об этом сообщает "Киевпастранс".

"Задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Добружская по причине нахождения в салоне пассажира без маски. На место вызвана полиция", - говорится в сообщении.

Другие подробности не сообщаются.

В тренде
В Киеве на неделю закроют съезд с Шулявского моста

Напомним, что в марте после введения жесткого карантина в общественный столичный транспорт не пускали людей без масок, справок с места работы и специальных билетов. Также для проезда закрыли метрополитен. В конце мая транспорт открыли для всех пассажиров.

Реклама

Отметим, что с 17 августа в столице ужесточили карантин. В КГГА назвали сферы, которых коснулось ужесточение, и уточнили, что общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – должны перевозить пассажиров только в количестве мест для сидения. Также запрещено находиться в общественных учреждениях и общественном транспорте без масок.

О том, как запускали транспорт в столице, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев карантин маска

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Переименования в Киеве: на Северном мосту наконец-то меняют табличку (фото)
Переименования в Киеве: на Северном мосту наконец-то меняют табличку (фото)Другие новости
В Киеве из-за съемок кино парализован проезд на Львовской площади (фото)
В Киеве из-за съемок кино парализован проезд на Львовской площади (фото)Транспорт
В Киеве у станции метро
В Киеве у станции метро "Вокзальная" образовалась огромная очередь (фото)Происшествия
В Киеве на неделю закроют съезд с Шулявского моста
В Киеве на неделю закроют съезд с Шулявского мостаТранспорт
Центр Киева перекроют на День Независимости: как будет ездить транспорт (схемы)
Центр Киева перекроют на День Независимости: как будет ездить транспорт (схемы)Транспорт
Выезды из Киева сковали пробки, а в Борисполе машины стоят в 10-километровой тянучке (видео)
Выезды из Киева сковали пробки, а в Борисполе машины стоят в 10-километровой тянучке (видео)Транспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять