В Киеве из-за пассажира без маски задерживаются трамваи

В Киеве вернули контроль за масочным режимом в общественном транспорте. Так, в пятницу, 28 августа, из-за пассажира без маски задерживается движение трамваев на Отрадном.

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Об этом сообщает "Киевпастранс".

"Задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Добружская по причине нахождения в салоне пассажира без маски. На место вызвана полиция", - говорится в сообщении.

Другие подробности не сообщаются.

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Напомним, что в марте после введения жесткого карантина в общественный столичный транспорт не пускали людей без масок, справок с места работы и специальных билетов. Также для проезда закрыли метрополитен. В конце мая транспорт открыли для всех пассажиров.

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Отметим, что с 17 августа в столице ужесточили карантин. В КГГА назвали сферы, которых коснулось ужесточение, и уточнили, что общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – должны перевозить пассажиров только в количестве мест для сидения. Также запрещено находиться в общественных учреждениях и общественном транспорте без масок.

О том, как запускали транспорт в столице, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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