В Киеве из-за проблем с напряжением остановились трамваи
В "Киевпастрансе" заверили, что задержка составила не более 10 минут
В Киеве после полудня 10 апреля возле Дарницкого трамвайного депо на улице Усенко из-за проблем с напряжением пропало электричество, вследствие чего остановились трамваи.
Там из депо выезжают все трамваи, которые работают на линиях левого берега столицы, и они просто не смогли ехать дальше по маршруту.
Как заверяют в "Киевпастрансе", задержка составила не более 10 минут, после чего все трамваи поехали дальше. Впрочем, графики движения трамваев по левому берегу были немного смещены.
Также в социальных сетях появилось видео с кадрами остановившихся трамваев.
Напомним, что на днях в Киеве на улице Гната Хоткевича, 1-в произошло лобовое столкновение трамваев №28 и №22. В результате ДТП пострадали три человека.
Также в Харькове трамвай сбил пешехода. Инцидент произошел в Киевском районе города 21 марта в 17:24 на трамвайной остановке на перекрестке улиц Жилярди и Сидора Ковпака. Также на днях в Харькове на проспекте Героев Сталинграда трамвай сбил девочку-подростка, перебегавшую через рельсы, когда трамвай двигался на зеленый сигнал светофора.
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