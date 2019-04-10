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В Киеве из-за проблем с напряжением остановились трамваи

Сегодня, 14:42

В "Киевпастрансе" заверили, что задержка составила не более 10 минут

Фото: Сергей Ревера, Сегодня
В Киеве из-за проблем с напряжением остановились трамваи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dd5/38d/5cadd538dc1c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dd5/38d/5cadd538dc1c7.jpg Транспорт В "Киевпастрансе" заверили, что задержка составила не более 10 минут

В Киеве после полудня 10 апреля возле Дарницкого трамвайного депо на улице Усенко из-за проблем с напряжением пропало электричество, вследствие чего остановились трамваи

Там из депо выезжают все трамваи, которые работают на линиях левого берега столицы, и они просто не смогли ехать дальше по маршруту. 

Как заверяют в "Киевпастрансе", задержка составила не более 10 минут, после чего все трамваи поехали дальше. Впрочем, графики движения трамваев по левому берегу были немного смещены.

Также в социальных сетях появилось видео с кадрами остановившихся трамваев.

Напомним, что на днях в Киеве на улице Гната Хоткевича, 1-в произошло лобовое столкновение трамваев №28 и №22. В результате ДТП пострадали три человека.


Также в Харькове трамвай сбил пешехода. Инцидент произошел в Киевском районе города 21 марта в 17:24 на трамвайной остановке на перекрестке улиц Жилярди и Сидора Ковпака. Также на днях в Харькове на проспекте Героев Сталинграда трамвай сбил девочку-подростка, перебегавшую через рельсы, когда трамвай двигался на зеленый сигнал светофора.

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Тег Киев, трамвай, киевпастранс

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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