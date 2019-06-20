В Киеве из-за ремонта моста на три месяца закрывают троллейбусный маршрут

Вскоре начнется масштабный капремонт Борщаговского путепровода

Фото: Pixabay

В КП "Киевпастранс" предупреждают о новых изменениях в работе столичного транспорта, которые в ближайшее время ждут жителей Киева.

С 22 июня ориентировочно аж до 30 сентября 2019 года закрывается движение троллейбусов маршрута № 27к "Железнодорожная станция "Киев-Волынский" – Индустриальный путепровод".

"На период проведения капитального ремонта путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев – Волынский – Святошино (около платформы "Борщаговка") организуем работу временного автобусного маршрута № 4 "Михайловская Борщаговка – станция "Индустриальная", – сообщают на предприятии.

Здесь уточнили, что пассажиры имеют право проезда в автобусах № 4 по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда как в трамвае, так и в троллейбусе.

Напомним, ранее на предприятии предупредили об ограничениях в работе трамваев на Борщаговской скоростной линии. Вместо них также запускают автобусные маршруты. А в "Киевавтодоре" уже предупредили о том, что в районе капремонта будет также ограничено движение на проезжей части.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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