В Киеве из-за ремонтных работ изменены маршруты двух троллейбусов

На улице Дорогожицкой продолжается ремонт проезжей части после аварии на сетях «Киевводоканала»

Фото: Александр Яремчук.

В Киеве из-за ремонтных работ изменены маршруты двух троллейбусов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/12f/4de/5c612f4deb12a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/12f/4de/5c612f4deb12a.jpg 2019-02-11T10:19:00+02:00 Транспорт На улице Дорогожицкой продолжается ремонт проезжей части после аварии на сетях «Киевводоканала»

В Киеве из-за ремонта водопроводной сети троллейбусы №№19 и 23 будут ходить по измененному маршруту. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Изменено движение троллейбусов маршрутов №№19, 23 с связи с продолжением работ по восстановлению проезжей части после аварии на сетях "Киевводоканала" (улица Дорогожицкая, 2)", – говорится в сообщении.

В частности, движение троллейбусов маршрута №19 организовано до Мотозавода, маршрута №23 – по улице Юрия Ильенко.

Напомним, единая электронная карточка, которой в Киеве можно заплатить за проезд как в метро, так и в коммунальном наземном транспорте, наконец-то поступила в продажу. С 1 февраля Kyiv Smart Card можно приобрести и пополнить в кассах на 10 станциях столичной подземки.

Ранее валидаторы, установленные в прошлом году в салонах общественного транспорта в рамках внедрения электронного билета, начали считывать "карточки киевлянина". Теперь льготники, которые ими пользуются, обязаны регистрировать свою карту при каждой поездке.

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