В Киеве из-за ремонтов перекроют несколько дорог

В среду частично ограничили движение на Голосеевском проспекте, а в четверг перекроют еще ряд улиц

В Киеве в связи с ремонтами на ряде дорог будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Так, с 1 апреля с 08:00 до 21:00 частично ограничено движение транспорта на Голосеевском проспекте, где будет проводиться текущий ремонт. Дорожники будут работать на участке между улицами Героев Обороны и Потехина.

С 08:00 до 17:00 2 апреля также на улице Сретенской частично ограничат движение транспорта. Там дорожники завершают средний ремонт. Уже обновлено покрытие тротуаров, подготовлен нижний слой покрытия дороги для асфальтирования. Завтра там будут стелить верхний слой асфальта.

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Также с 2 апреля по 20 мая на ул. Золотоворотской частично ограничат движение транспорта. Ограничение связано с началом на этой улице среднего ремонта дорожного покрытия. Работы будут проводиться ежедневно. Со 2 апреля дорожники начнут снимать старый асфальтобетон.

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Кроме того, с 08:00 до 20:00 2 апреля частично ограничат движение на проспекте Мира. Там начинают средний ремонт дорожного покрытия. Работать будут на участке между улицами Чупринки и домом № 14. На завтра запланировано фрезерование покрытия.

Напомним, с 1 апреля на 17 улицах Киева разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч.

Кроме того, в Киеве с 1 мая запустят в штатном режиме систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД).

А знаете ли вы, какой вид нарушений сейчас самый популярный в Киеве? Об этом смотрите в сюжете:

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