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В Киеве из-за съемок кино парализован проезд на Львовской площади (фото)

26 августа, 16:49

Александр Марущак Александр Марущак

В центре города наблюдается странное скопление техники

На Львовской площади в Киеве наблюдается странное скопление техники. Сегодня, 26 августа, тут выстроились в ряд шесть автомобилей с поднятыми вверх выдвижными люльками. Водители отмечают, что из-за скопления техники образовались огромные пробки в сторону Майдана Незалежности и Лукьяновки.

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Как сообщают очевидцы, в люльках никого нет, а техника просто занимает часть проезжей части на Львовской площади. Автомобилистам советуют объезжать площадь, чтобы не стоять в заторах.

/ Фото: Киев Оперативный

В департаменте городского благоустройства Киевской городской государственной администрации, сайту "Сегодня" сообщили, что автомобили с люльками, скорее всего, задействованы в съемках сериала или художественного фильма.

"Видимо, их установили, чтобы подавать свет, когда начнутся съемки. А действие будет происходить на крыше здания на Львовской площади", – пояснили в департаменте.

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Ранее сообщалось, что в столице перекрывали улицы в связи со съемками фильма The Last Mercenary для Netflix с участием актера Жан-Клода Ван Дамма.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский встречался в Киеве с голливудским актером Томом Крузом.

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Киев пробки львовская площадь

Источник: Сегодня

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