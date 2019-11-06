В Киеве из-за вандалов отменили несколько рейсов городской электрички

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Атака вандалов стала причиной отмены нескольких рейсов городской электрички в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"В утренние часы по причине актов вандализма отменены такие рейсы городской электрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421", – говорится в сообщении.

При этом последствия нашествия вандалов не уточняются.

Реклама

Отметим, что это уже не первый подобный случай. В конце минувшего месяца вандалы изуродовали вагоны и украли провода электрооборудования на технической станции "Борщаговка". В связи с этим копы уже открыли уголовные производства, но рейсы электрички также отменялись.

Как сообщалось ранее, неизвестные в балаклавах разгромили вагон пригородной электрички Киев – Фастов. Вандалы в электричке разбили окна, битое стекло было рассыпано по всему полу. Также были вырваны части сидений. Многие пользователи соцсетей были возмущены произошедшим, призывали правоохранителей разыскать вандалов и заставить заплатить ущерб.

Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама