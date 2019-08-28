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В Киеве из-за визита топ-советника Трампа могут перекрыть дороги

28 августа, 09:51

Временные ограничения возможны  в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В связи с визитом в Киев советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона 28-29 августа возможны ограничения дорожного движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны (УГО).

В УГО уточнили, что ограничения возможны незначительные и временные.

"Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с указом президента Украины от 3 октября 2006 г. №815/2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрете дорожного движения во время проезда лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана" будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации США на территории Украины в течение визита 28-29 августа", – уточнили в УГО.

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Напомним, что Болтон прибыл в Украину накануне, 27 августа. Официальная цель визита – продемонстрировать Украине поддержку со стороны США и провести ряд встреч с украинским руководством. Неофициальная – предупредить продажу китайским компаниям запорожского предприятия "Мотор Сич".

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Стоит отметить, что Джон Болтон посещал Украину и раньше – он неоднократно встречался с бывшим руководством страны, но данный визит стал для него первым после инаугурации шестого президента Владимира Зеленского.

В то же время в прошлом месяце он встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком, с которым обсудил поддержку Вашингтоном реформ и мирное восстановление территории Украины.

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транспорт Киев Болтон

Источник: Сегодня

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