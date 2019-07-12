В Киеве изменится работа общественного транспорта из-за ярмарок

Движение изменят автобусы маршрутов №№ 61, 98 и троллейбусы маршрута № 34

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в субботу, 13 июля, автобусы маршрутов №№ 61, 98 и троллейбусы маршрута № 34 изменят движение в связи с проведением ярмарок на улицах Иорданской и Сержа Лифаря. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Автобусы маршрута № 61 будут двигаться по маршруту: ул. Радунская – ул. Градинская – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Сержа Лифаря – ул. Николая Закревского – ул. Теодора Драйзера – просп. Генерала Ватутина – ул. Николая Кибальчича – б-р Перова – ул. Ивана Микитенко (в обратном направлении ул. Сулеймана Стальского) – ул. Радужная – ж/д. пл. "Троещина".

Автобусы маршрута № 98 будут курсировать по маршруту: ул. Радунская – ул. Будищанская – ул. Оноре де Бальзака – ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Сержа Лифаря – ул. Пуховская – ТЭЦ-6.

Троллейбусы № 34 будут ездить следующим образом: ул. Северная – просп. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – просп. Героев Сталинграда – просп. Степана Бандеры и в обратном направлении.

Напомним, что в Киеве с вечера 14 июля ограничат движение на участке проспекта Бандеры в связи с началом капремонта.

Ранее сообщалось, что в Киеве на аварийном путепроводе на Борщаговке до конца года полностью перекрыли движение на половине моста, ведущей в сторону центра города. На втором этапе ремонта (с весны 2020-го) починят вторую половину в сторону Окружной дороги.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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