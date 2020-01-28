В Киеве изменится система проездных: названы новые цены

Проездные теперь будут едиными для всех видов транспорта

Фото Киевпастранса

В Киеве с 1 апреля изменится система проездных и их стоимость, при этом цена за одну поездку в общественном транспорте не подорожает и останется на уровне 8 гривен. Такие данные содержатся в проекте распоряжения "Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения". Документ опубликован на сайте Киевской городской государственной администрации.

Так, стоимость разовой поездки по е-билету на фуникулере автобусе, троллейбусе, трамвае, метро и городской электричке будет, как и ранее, стоить 8 гривен. При пополнении е-билета на 10-19 поездок цена будет за одну 7,70 грн, 20-29 поездок уже будут стоить 7,40 грн за одну, 30-39 поездок обойдутся в 6,80 грн за одну, а 50 поездок – 6,50 грн за одну поездку.

Отмечается, что количество поездок, на которые можно за раз пополнить е-билет, не может превышать 50. При этом общее количество поездок на е-билете не может быть больше 100. Срок действия поездок по единому электронному билету составляет 12 месяцев с даты последней регистрации электронного билета в автоматизированной системе учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Кроме того, деньги за неиспользованные поездки, срок действия которых истек, не возвращаются.

Кроме того, купленные до 31 марта 2020 поездки на метро по пластиковой бесконтактной карточке будут действовать еще до 31 марта 2021 года, а жетоны выведут из оборота.

В проекте отмечается, что проездные билеты теперь будут едиными на все виды транспорта, но без ограничения количества поездок и с ограничением.

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Без ограничения количества поездок цена на проездные будет:

для школьников – 325 грн на месяц и 162,50 грн на вторую половину месяца;

для студентов – 650 грн;

для всех остальных – 1300 грн на месяц и 650 грн на вторую половину месяца.

С ограничением количества поездок цена на проездные будет:

на 46 поездок:

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для школьников – 72,50 грн;

для студентов – 145 грн;

для всех остальных – 290 грн.

на 62 поездки:

для школьников – 97,50 грн;

для студентов – 195 грн;

для остальных пассажиров – 390 грн.

на 92 поездки:

для школьников – 143,75 грн;

для студентов – 287,50 грн;

для остальных пассажиров – 575 грн.

на 124 поездки:

для школьников – 192,50 грн;

для студентов – 385 грн;

для остальных пассажиров – 770 грн.

Также будут проездные, действие которых будет на 24 часа (100 гривен), 48 часов (150 гривен) и 72 часа (200 гривен).

Отметим, что киевский транспорт очень неспешно, но все же меняется к лучшему. На старых маршрутах появляются новые автобусы, трамвайные линии реконструируют, а систему оплаты обещают сделать не только полезной для города, но и удобной для пассажиров. В прошлом, 2019 году получилось не все: синяя транспортная карта уже работает, но с перебоями, реконструкцию трамвайных путей провели, но не везде, где это нужно, а на некоторых маршрутах, по отзывам пассажиров, по-прежнему не хватает автобусов. Между тем чиновники уверяют, что в новом, 2020 году нас ждут новые перемены, которые сделают общественный транспорт столицы более удобным. Сайт "Сегодня" выяснил, что ждет пассажиров в ближайшие месяцы.

Напомним, в конце лета на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. Кроме того, ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

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