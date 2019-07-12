Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

В Киеве кортеж парализовал движение транспорта: видео

12 июля, 12:04

Из-за кортежа на проспекте Григоренко перекрыли движение

В Киеве на проспекте Григоренко у станции метро "Позняки" накануне перекрыли движение для проезда кортежа из девяти автомобилей. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Так, в связи с перекрытием на участке проспекта образовалась пробка, а водители, ожидая, когда движение восстановится, начали сигналить, когда кортеж выехал на дорогу и проехал мимо них. 

Ранее сообщалось, что в Николаеве в пятницу на Богоявленском проспекте произошла авария: столкнулись три автомобиля, два из которых ехали в свадебном кортеже. 

Также новости "Сегодня" сообщали, что в столице началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить. 

Вместе с тем, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, пробки, кортеж

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве кортеж парализовал движение транспорта: видео". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кортеж Трампа попал в ДТП: пострадали полицейские

15 мая, 00:58

Инцидент произошел в Луизиане, где на данный момент американский лидер находится с визитом

Кортеж президента Польши попал в новое ДТП

24 апреля, 19:54

Сопровождавший польского лидера автомобиль попал в дорожную аварию на северо-западе страны

Второй раз за полгода: президент Молдовы снова попал в ДТП

22 февраля, 16:13

Игорь Додон призвал воздержаться от спекуляций на тему ДТП и назвал аварию "стечением неудачных обстоятельств"

Рядом с Белым домом американец попытался напасть на автоколонну китайской делегации

31 января, 03:45

В результате пострадал сотрудник Секретной службы

Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье

Александра Яковлева продолжает бороться с тяжелой болезнью

Почему желтеют листья у чеснока

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Ученые назвали новую опасность смартфонов

Делай тело: как сжечь жир на животе

Лайма Вайкуле рассказала, почему до сих пор официально не замужем

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать

Чем полезна клубника, а чем вредна?

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Папарацци сфотографировал на пляже располневшую Селену Гомес

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

«Не бойтесь измены»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь