В Киеве кортеж парализовал движение транспорта: видео

Из-за кортежа на проспекте Григоренко перекрыли движение

В Киеве на проспекте Григоренко у станции метро "Позняки" накануне перекрыли движение для проезда кортежа из девяти автомобилей. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Так, в связи с перекрытием на участке проспекта образовалась пробка, а водители, ожидая, когда движение восстановится, начали сигналить, когда кортеж выехал на дорогу и проехал мимо них.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в пятницу на Богоявленском проспекте произошла авария: столкнулись три автомобиля, два из которых ехали в свадебном кортеже.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в столице началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить.

Вместе с тем, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве кортеж парализовал движение транспорта: видео". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"