В Киеве – масштабные пробки: куда сейчас лучше не ехать

/ Фото: Pixabay

В Киеве 27 декабря со средины дня в городе наблюдаются масштабные заторы. К вечеру ситуация на дорогах ухудшилась: традиционные для пятницы пробки сковали движение на нескольких дорогах. По данным сервиса Google Maps, отслеживающего пробки в городе, трудности с проездом наблюдаются в центре столицы, на Подоле, а также на нескольких магистралях.

Снимок сервиса Google Maps

В частности, сложности с проездом сейчас наблюдаются на Южном мосту. Также пробки образовались на Большой Окружной дороге, на Броварском проспекте и в районе Дарницкой площади.

Снимок сервиса Google Maps

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В центре – сложности с проездом на Крещатике, бульваре Тараса Шевченко и улице Богдана Хмельницкого, на Саксаганской и Жилянской, проспекте Победы. Также нелегко сейчас проехать по улицам Льва Толстого и Басейной, бульваре Леси Украинки, улицам Мечникова, Михаила Грушевского и Парковой дороге.

Снимок сервиса Google Maps

Также пробки на Воздухофлотском проспекте, улицах Вадима Гетьмана, Елены Телиги и проспекте Степана Бандеры.

Снимок сервиса Google Maps

На Подоле сложности с проездом – на Новоконстантиновской, Набережно-Рыбальской, Набережно-Луговой, Межигорской, Глыбочицкой и Константиновской.

Отметим, что до 26 января введено ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда по правой полосе в направлении движения до Михайловской площади и запрещено движение вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

Напомним, что движение транспорта по Крещатику открыто в выходные и праздничные дни до окончания новогодних и рождественских праздников на Софийской площади.

Вместе с тем, в Киеве до конца года полностью перекрыли движение на половине путепровода на стыке проспектов Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"), ведущей в сторону центра города.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу старого и возведению нового Шулявского путепровода.

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