В Киеве могут изменить график работы столичного метро

Работу могут изменить из-за проведения футбольного матча на "Олимпийском"

Архивное фото. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в субботу, 4 мая, возможно внесение изменений в график работы столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Отмечается, что расписание могут изменить из-за проведения футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия) на НСК "Олимпийский".

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", – говорится в сообщении.

Матч "Динамо" – "Александрия" запланирован на 17:00.

Ранее мы сообщали, что в Киеве проходит строительство метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена на жилмассив Виноградарь оценивается в 6 млрд гривен. Владимир Кличко уточнил, что новые станции метро откроют в декабре 2021 года.

Напомним, на строительство в Киеве Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на Виноградарь предусмотрено 760 млн грн(общая смета проекта — более 11 млрд грн).

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