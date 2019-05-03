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В Киеве могут ограничить работу центральных станций метро из-за футбола

3 мая, 16:49

Матч "Динамо" – "Александрия" запланирован на 17:00 в субботу

Фото из архивов "Сегодня"
Фото из архивов "Сегодня".

В Киеве в связи с проведением футбольного мачта между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия) на НСК "Олимпийский" возможны некоторые изменения в работе метро. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Так, после окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Матч запланирован на 17:00 в субботу, 4 мая.

Напомним, что в столичной подземке участились случаи падения пассажиров на пути. Одни оказываются под колесами поезда из-за невнимательности, другие прыгают на рельсы ради развлечения. "Сегодня" выяснили, что делать, если вы стали свидетелем такой ситуации, и какие шансы самому спастись, если упал на рельсы.


Также сообщалось, что в Киеве женщина упала на рельсы в метро и остановила движение поездов. На станциях по красной ветке на перронах скопилось огромное количество пассажиров. Также в конце марта на станции метро "Театральная" столичной подземки произошло ЧП – женщина упала на эскалаторе.

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Тег Киев, метро, футбол

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