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В Киеве могут ограничивать движение четыре дня подряд из-за визита премьера ОАЭ

21 июля, 14:34

В УГО заявили, что возможные ограничения движения "временные и незначительные"

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

В Киеве с 21 по 24 июля возможны ограничения дорожного движения в связи с визитом в столицу вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, эмира Дубая Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны.

В сообщении отмечаются, что возможные ограничения движения "временные и незначительные".

В УГО напомнили, что в соответствии с законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положением о Государственном протоколе и церемониале Украины, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение иностранной делегации на территории Украины в течение визита 21-24 июля.

Ранее на проспекте Григоренко на столичных Позняках ограничили движение транспорта для проезда кортежа, что привело к огромной пробке. В УГО тогда сообщили, что ограничивали проезд для кортежа премьер-министра Молдовы Майи Санду. 

Также на прошлой неделе в Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей из кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Так, микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП.


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Тег транспорт, Киев, кортеж

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