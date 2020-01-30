В Киеве могут перекрыть Бориспольское шоссе: названа причина

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве с 30 января по 1 февраля в связи с визитом в Украину госсекретаря США Майка Помпео возможны ограничения дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

Отмечается, что ограничения будут временными и незначительными. При этом 30 января и 1 февраля могут ограничивать движение на Бориспольском шоссе.

Реклама

Напомним, визит Помпео в Украину переносился дважды. Последний раз – в начале января из-за обострения на Ближнем Востоке, в частности, между США и Ираном, в результате чего иранской ракетой российского производства был сбит украинский самолет Boeing 737 утром 8 января.

В тренде Последний теплый день перед снегопадами: синоптики уточнили прогноз в Киеве

Визит Майка Помпео в Украину пройдет также на фоне рассмотрения Сенатом дела об импичменте Дональда Трампа, поводом для которого стал телефонный звонок американского президента украинскому визави Владимиру Зеленскому в июле 2019 года.

Более того, ранее сам Помпео оказался в эпицентре скандала. В частной беседе с журналисткой National Public Radio после интервью госсекретарь США употребил нецензурные слова во фразе "Как вы думаете, американцев волнует Украина?". Об этом рассказала сама журналистка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама