В Киеве могут закрыть три станции метро

Фото: Max Maximov

В Киеве в четверг, 19 сентября, в связи с проведением футбольного матча на стадионе НСК "Олимпийский" между командами "Динамо" (Киев) и "Мальме" (Швеция) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

"Так, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания", – говорится в сообщении.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали о давке и очередях на станции метро "Святошин". Напомним, что на станции "Святошин" работает только один вход со стороны заводов Антонов и АТЕК, второй до сих пор закрыт на ремонт.

Вместе с тем в связи с ремонтом Борщаговского путепровода в Киеве жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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