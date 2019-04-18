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В Киеве может появиться новый вид транспорта

Сегодня, 09:54

В городе уже в мае планируют запустить такси-шатлы

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Через несколько недель в Киеве может появиться новый вид транспорта. Частная служба такси планирует запустить шатлы — комфортабельные микроавтобусы из одного района в другой, где можно будет забронировать места.

Сейчас на сайте компании проводят опрос, в каком из районов лучше пустить первые маршруты. Примерная стоимость проезда пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что по данным контрольных органов, до 95-ти процентов водителей такси в Украине не имеют лицензии. А без этого документа перевозчик – не таксист. Лицензированных служб такси – в Украине менее десяти процентов, рассказали "Сегодня" эксперты. И службы, которые направляют машину по определенному адресу, в основном зарегистрированы как справочные – так избегают ответственности за безопасность перевозок. Поэтому пассажиру остается самому искать водителя с лицензией – и поездка с ним обойдется в среднем на 30 процентов дороже – или садиться в авто к нелегалу – на свой страх и риск.


Также мы писали, что рыжий кот Чай вместе с хозяином Александром уже два года работают в такси Харькова. За это время кот-таксист в городе стал настоящей звездой.

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Тег транспорт, Киев, такси

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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