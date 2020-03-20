В Киеве мужчина из-за карантина не смог сесть в троллейбус и разбил в нем двери

В Киеве мужчина разбил дверь в троллейбусе, в который не смог сесть из-за лимита в 10 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"Инцидент произошел на улице Московской в ​​Печерском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина без маски несмотря на установленный запрет сознательно пытался зайти в троллейбус, где уже находилось 10 человек. На отказ водителя продолжать движение, нарушитель разбил стеклянные двери транспорта", – говорится в сообщении.

На место в итоге вызвали полицию. Дебоширом оказался 51-летний житель Черниговской области. На него составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Напомним, что столичная власть пообещала организовать развозку для медиков и правоохранителей, а также работников тех предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Вместе с тем, в Киевской области запустили чат для подвоза на работу врачей, живущих в столичном регионе.

Также сообщилось, что водители "Киевпастранса" ездят с полицейскими в салоне, чтобы обеспечивать в транспорте пребывание не более 10 пассажиров.

О карантине в Киеве смотрите в сюжете:

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