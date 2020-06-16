В Киеве мужчина остановил работу метро, на станциях давка (фото)

Один из пассажиров пробрался в тоннель подземки

В Киеве в час пик внезапно остановились поезда на красной ветке метрополитена. Это произошло около 18:00. Сообщение об остановке электропоездов оглашали на нескольких станциях.

Ориентировочно, поезда на красной ветке не ходили более получаса. На станциях собралось множество людей. Солее сотни пассажиров застряли в "пробке" на переходе с "Крещатика" на "Майдан Незалежности".

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Станция "Крещатик" была полностью заполнена пассажирами. Толпа собралась как на перронах, так и по центру станции.

Как оказалось, работу подземки сорвал мужчина, который пробрался в тоннель на станции метро "Берестейская".

"Мужчина перелез через ограждения и побежал в тоннель. Его задержали. Сейчас выясняют мотивы его поступка", – рассказали "Сегодня" в столичном метро.

Движение поездов было восстановлено в 18:30.

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