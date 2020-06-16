Українська
$ 26,84
30,21
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В Киеве мужчина остановил работу метро, на станциях давка (фото)

16 июня, 18:53

Александр Марущак , Мила Князьская-Ханова , Сергей Соловьев

Один из пассажиров пробрался в тоннель подземки

В Киеве в час пик внезапно остановились поезда на красной ветке метрополитена. Это произошло около 18:00. Сообщение об остановке электропоездов оглашали на нескольких станциях.

Ориентировочно, поезда на красной ветке не ходили более получаса. На станциях собралось множество людей. Солее сотни пассажиров застряли в "пробке" на переходе с "Крещатика" на "Майдан Незалежности".

Реклама

Станция "Крещатик" была полностью заполнена пассажирами. Толпа собралась как на перронах, так и по центру станции.

Как оказалось, работу подземки сорвал мужчина, который пробрался в тоннель на станции метро "Берестейская".

"Мужчина перелез через ограждения и побежал в тоннель. Его задержали. Сейчас выясняют мотивы его поступка", – рассказали "Сегодня" в столичном метро.

Движение поездов было восстановлено в 18:30.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев метро чп движение поездов час пик станции метро Берестейская

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киевлян удивил
Киевлян удивил "ремонт" моста над проспектом Победы (видео)Транспорт
Бунт на Русановских садах: киевляне на полтора часа перекрыли проезд из-за Подольского моста
Бунт на Русановских садах: киевляне на полтора часа перекрыли проезд из-за Подольского мостаДругие новости
Украина запустила авиасообщение: куда и как можно улететь с 15 июня
Украина запустила авиасообщение: куда и как можно улететь с 15 июняУкраина
Сбой в системе: за проезд в метро киевляне бросали деньги в копилку (видео)
Сбой в системе: за проезд в метро киевляне бросали деньги в копилку (видео)Происшествия
Ливень в Киеве затопил Подол, остановились трамваи (видео)
Ливень в Киеве затопил Подол, остановились трамваи (видео)Происшествия
В центре Киева дерево рухнуло на припаркованные машины (фото)
В центре Киева дерево рухнуло на припаркованные машины (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять