В Киеве на 12 пешеходных переходах появится сенсорное освещение

В дальнейшем такое освещение появится еще на 17 переходах

В Киеве на 12 наземных переходных переходах установят сенсорное освещение, активирующееся с помощью датчиков движения. В дальнейшем такое освещение появится еще на 17 переходах.

Строительство сети сенсорного освещения на 12 пешеходных переходах является частью проекта "Сенсорное освещение 29 пешеходных переходов" и реализуется в рамках Общественного бюджета.

"Мы постоянно работаем над повышением безопасности сетей внешнего освещения и прислушиваемся к пожеланиям киевлян. Поэтому мы рады воплощать в жизнь проект Владимира Басовского в рамках Общественного бюджета – "Сенсорное освещение 29 пешеходных переходов". Кроме того, это позволит экономить и электроэнергию – за счет датчиков, реагирующих на пешехода", – отметил директор КП "Киевгорсвет" Владимир Круценко.

По словам Круценко, допороговые закупки работ по строительству сетей сенсорного освещения на 12 объектах завершены. Договора подряда на монтаж сенсорного освещения пешеходных переходов заключаются по следующим адресам:

ул. Центральная и ул. 136-ая Садовая;

ул. Центральная и ул. 138-ая Садовая;

просп. Петра Григоренко, возле дома № 9 по ул. Михаила Гришко;

просп. Петра Григоренко, возле дома № 12 на ул. Александра Мишуги;

ул. Здолбуновская, 9 и 9-Б;

просп. Петра Григоренко, 9;

просп. Петра Григоренко, 18;

просп. Петра Григоренко, 1;

просп. Петра Григоренко, 12;

ул. Декабристов, 2-А;

ул. Ивана Пулюя, возле дома № 16-В на ул. Федора Эрнста;

ул. Архитектора Николаева, 17.

Как сообщалось ранее, в Киеве фонари заменят LED-освещением.

Напомним, в декабре 2017 года Центр Развития Города представил первую в своем роде карту опасных пешеходных переходов по районам столицы. "В каждом из районов мы опрашивали жителей, какие из переходов они считают наиболее опасными. Кроме этого, мы осматривали переходы, обращали внимание на состояние дорожного покрытия и наличие нужных дорожных знаков, определяли уровень видимости потенциальных переходов для водителей, и тому подобное", – говорится в сообщении ЦРГ в Facebook.

В результате активисты собрали более 200 адресов переходов, которые киевляне считают наиболее опасными и рискованными.