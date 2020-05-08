В Киеве на 9 Мая перекроют центр города

В Киеве 9 мая на нескольких центральных улицах в связи с проведением мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне перекроют движение транспорта и ограничат парковку. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столице.

Запрет на парковку начнет действовать с 8 мая с 17:00

Ограничение движения начнется 9 мая с 00:00 до окончания запланированных мероприятий.

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Так, под ограничение движения попали:

- площадь Арсенальная;

- ул. Ивана Мазепы (от площади Арсенальной до площади Славы);

- ул. Лаврская (от площади Славы до ул. Цитадельной);

- аллея Героев Крут (от Днепровского спуска до площади Славы);

- ул. Емельяновича-Павленко (от ул. Левандовской до ул. Лаврской).

Фото: патрульная полиция Киева

Кроме того, с 8:00 до 18:00 9 мая на улице Рейтарской частично ограничат движение в связи с ремонтом участка дороги между улицами Владимирской и Золотоворотской.

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Схема Киевавтодора

Ранее в полиции сообщили, что 9 мая планируется акция ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне в парке Вечной Славы. В связи с этим в городе усилят охрану правопорядка. Также копы напомнили о запрете использования символики тоталитарных режимов. Так, за использование георгиевской (гвардейской) ленты грозит до 5100 гривен штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики или предметов, содержащих ее изображения. Кроме того, за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов предусмотрена уголовная ответственность – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, отметим, что в столице продолжает действовать карантин до 22 мая.

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