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В Киеве на "Черниговской" остановились трамваи: названа причина

6 июля, 16:39

Александр Марущак Александр Марущак

Составы стояли более получаса

Возле станции метро "Черниговская" образовалась пробка из трамваев. По словам очевидцев, на колеях остановилось несколько трамваев и стоят они там довольно таки давно. Пассажиры, чтобы не мучиться в салонах в такую жару, пересаживаются на маршрутки.

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В коммунальном предприятии "Киевпастранс" сайту "Сегодня" сообщили, что по техническим причинам остановился один из трамваев.

"Возле станции метро "Черниговская" по техническим причинам остановился трамвай №33-к. Из-за этого образовалась тянучка из трамваев. Сейчас специалисты выясняют по каким техническим причинам остановилась трамвай и будет принято решение о возобновлении движение трамваем на этом участке", – пояснили нам в КП "Киевпастранс".

Задержка в движении четырех трамвайных маршрутов составила 35 минут. Как уточнили в "Киевпастрансе", движение трамваев уже восстановлено.

Ранее в Киеве кратковременный ливень на Подоле затопил ряд улиц, остановив движение нескольких трамвайных маршрутов. А еще на трамвайном маршруте № 33к неизвестные избили водителя в ответ на просьбу надеть маски в транспорте.

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Также новости "Сегодня" писали, что наземный общественный транспорт столицы запустили в обычном режиме с 23 мая.

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трамвай черниговская задержка движение пассажиры киевпастранс

Источник: Сегодня

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