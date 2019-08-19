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В Киеве на День Независимости перекроют дороги: куда не будут пускать авто с 23 по 28 августа

19 августа, 20:25

Движение будут перекрывать во время праздников и подготовки к ним

/ Фото: Информатор

Во время празднования Дня Государственного Флага Украины и 28-й годовщины Независимости Украины предусмотрены изменения в организации дорожного движения, сообщает КГГА.

В частности, предусмотрен запрет движение транспорта:

  • 23 августа с 7:00 до окончания мероприятий – на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) во время церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле административного здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36);
  • 23 августа с 7:00 до 24 августа 18:00 - на Русановском бульваре (возле памятника Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара) на время подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках";
  • 24 августа с 08:00 до 22:00 – на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;
  • 24 августа с 07:00 до 13:00 – Русановская набережная – Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) – Русановская набережная – Днепровская набережная – (разворот у Днепровской набережной, 16) – Днепровская набережная – Русановская набережная – Русановский бульвар – Русановская набережная) на время проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках" Кубок ко Дню Независимости Украины ");
  • 24-25 августа – ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной) на время проведения фестиваля искусств.

Также транспортное движение временно ограничат на время подготовки и проведения праздничных мероприятий:

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22 августа с 18:00 до 23:00 – на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской, на ул. Михайловской от ул. Костельной до ул. Крещатик;

23 августа с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа:

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  • на ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской,
  • на ул. Михайловской от Владимирского проезда до ул. Крещатик,
  • на ул. Костельной от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской,
  • на ул. Трехсвятительской от ул. Крещатик до Михайловской площади,
  • Владимирском спуске от ул. Петра Сагайдачного до Европейской площади,
  • ул. Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади,
  • ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади,
  • ул. Архитектора Городецкого от ул. Марии Заньковецкой до ул. Крещатик,
  • аллее Героев Небесной Сотни от ул. Ольгинской до ул. Крещатик;
  • В случае необходимости на ул. Михаила Грушевского от ул. Садовой до Петровской аллеи, а также на Петровской аллее и Парковой дороге от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского.

24 августа с 10:00 до 12:00 – на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского к площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска до ул. Крещатик;

28 августа с 09:00 до 12:00 – на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

Кроме того, предусмотрен запрет парковки транспортных средств в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий. Водителей просят учесть указанные ограничения движения, планируя поездки по городу.

Напомним, в воскресенье, 18-го августа, состоялась первая репетиция Марша ко Дню Независимости Украины: организаторы определили временные рамки события и согласовали маршрут.

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дороги День Независимости перекроют перекрытие дорог

Источник: Сегодня

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