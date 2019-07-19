В Киеве на два дня ограничили движение на проспекте Палладина

Ночью будут укладывать асфальт на перекрестке с б-ром Вернадского и ул. Ефремова

В Киеве с 9:00 19 июля до 9:00 21 июля будет частично ограничено движение на участке между б-ром Вернадского и ул. Ефремова и развязкой на ул. Палладина и просп. Победы. А ночью выезд на просп. Паладдина будет перекрыт. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"Асфальтирование перекрестка с б-ром Вернадского и ул. Ефремова планируют выполнять ночью, ведь во время этих работ выезд на просп. Паладдина временно будет перекрыт", - говорится в сообщении.

В коммунальной корпорации уточнили, что на финальном этапе работ на проспекте Палладина будут укладывать верхний слой асфальта. Он будет таким же, какой используют на взлетно-посадочных полосах.

В связи с проведением ремонтных работ маршрутные троллейбусные маршруты № 7 и № 39 будут курсировать с изменениями.

Напомним, в конце июня из-за затянувшегося ремонта на проспекте Академика Палладина на Академгородке киевлянам приходилось из-за тянучек идти несколько километров до метро пешком вдоль проезжей части.

Также новости "Сегодня" сообщали, что накануне в столице вспыхнул троллейбус.

Видео: "Киев Оперативный"

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